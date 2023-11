Das Talos-Prinzip 2

HQ

Einladende Ausblicke, große Rätsel, religiöse Fundamentalisten und philosophische Debatten begrüßen mich in den ersten Stunden von The Talos Principle 2. Das erste, was mir in der Fortsetzung des fantastischen Puzzlers von 2014 auffällt, sind nicht die Rätsel, sondern das Storytelling. Ich stehe in einer digitalen Welt und höre eine gedämpfte Stimme, die mich führt. Es fühlt sich sicher an und du weißt, dass du einen Weg nach vorne finden wirst. Diesmal sind Philosophie, Wissenschaft und Religion ein viel größerer Teil des Erlebnisses. Sie sind die drei Grundlagen der gesamten Erfahrung, ähnlich wie die drei Konzepte der Trinität miteinander verbunden sind. Bei fast jeder Interaktion, egal ob es sich um ein Gespräch mit anderen selbstbewussten Robotern oder Maschinen handelt, gibt es immer eine faszinierende Frage, über die man nachdenken kann. Das sind in der Regel Fragen, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren zu beantworten versucht.

Wenn du als Citizen Thousand aufwachst, bist du eine Schlüsselfigur für die Zukunft des Neuen Jerusalem und sogar der Klatsch des Tages. Die geschundene Stadt ragt groß auf und ist ein Anblick, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Die Roboter haben aus der Asche des Zusammenbruchs der Menschheit eine Zivilisation aufgebaut und versuchen, den gleichen Fehler zu vermeiden. In diesem Universum hat die Menschheit die Ressourcen der Erde überstrapaziert, den Planeten überhitzt und ein tödliches Virus entfesselt. Eine mysteriöse Gestalt namens Prometheus (der Titan, der Zeus das Feuer stahl und es den Menschen gab) erscheint in einer donnernden grauen Wolke und lädt die Bewohner ein, ihm in eine geheimnisvolle Insellandschaft zu folgen.

Die Roboter erzählen einem schon früh, dass sie von der Menschheit erschaffen wurden, als Konsequenz sehen sie sich als echte Menschen. Unser Protagonist und der Rest der Besetzung versuchen ständig, ihren Platz in dieser Realität zu finden. Gleichzeitig bilden sich Risse zwischen älteren und jüngeren Maschinen. Diejenigen, die zuerst da waren, teilen nicht unbedingt die Weltanschauung und die Ziele, die der Bürgermeister für die Zukunft der Einwohner zu etablieren versucht. Wie bei den Menschen bilden sich Lager und Gruppierungen. Unter den künstlich intelligenten Robotern sehen wir Risse. Religiöse Lehren kollidieren sowohl mit wissenschaftlichen als auch mit philosophischen Ansätzen. Es fühlt sich manchmal eher wie ein intellektueller Austausch von Ideen an als wie ein Spiel.

Die ältesten Maschinen gelten als weise und maßgebend. Sie wurden von der ersten Maschine geführt und sind Menschen begegnet. Sie lassen mich an Jesus und seine Jünger denken. Ohne etwas zu verraten, erhält der Erstgeborene den Status eines Propheten. Seine Botschaft und seine Lehren bilden die Grundlage für die Einwohner der Stadt. Es gibt viel Theologie (im alten Sinne des Wortes) und religiöse Symbolik, die mit den philosophischen und wissenschaftlichen Fragen verwoben ist, die der Titel berührt. Ich denke, das ist eine seiner größten Stärken. Gleichzeitig frage ich mich, ob die Aufgabe, Kisten zu stapeln, um einen Knopf zu erreichen, etwas mit dem Rest des Abenteuers zu tun hat. Es gibt oft Dichotomien in der Art und Weise, wie unsere Charaktere die Welt sehen und was wir tun. Als Spieler stehen wir oft vor der Herausforderung, darüber nachzudenken, ob es mehr Möglichkeiten gibt, komplexe Sachverhalte zu betrachten. Es macht großen Spaß zu sehen, wie die Charaktere, die man trifft, auch in ihrer Weltanschauung herausgefordert werden und wie sie ihre eigene im Laufe der Zeit verändern können.

Das Talos-Prinzip ist nicht nur ein Name, sondern etwas, das das gesamte Abenteuer durchdringt. Straton von Strageira ist ein fiktiver griechischer Philosoph, der mit seiner Maschine, die er Talos nennt, darüber streitet, was das Leben wirklich ist. Wir stoßen auch auf Datenbanken, in denen Namen wie Hobbes, G.K. Chesterton und Alfred, Lord Tennyson erwähnt werden. Croteam schafft es, immer wieder große und schwierige Fragen zu stellen, indem es etablierte und fiktive Kultur, Wissenschaft, Philosophie und Religion verwendet. Das Beste daran ist, dass Sie keine Antwort haben müssen. Du bekommst jedoch Reaktionen von der Welt um dich herum, je nachdem, was du zu anderen Charakteren sagst. Es ist beeindruckend, Rätsel mit gegebenen Antworten und philosophischen Fragen so zufriedenstellend auszubalancieren. Diese Dichotomie zwischen Lösungen für alle Rätsel und offenen Fragen ohne Antworten im Dialog als Grundlage für das Spieldesign zu verwenden, ist etwas ungewöhnlich. Infolgedessen gibt dir The Talos Principle 2 ein wenig mehr zum Kauen und Nachdenken, auch nachdem der Abspann gelaufen ist.

Ich hatte das Gefühl, dass die Musik zu dem Gefühl beitrug, Teil von etwas Größerem zu sein. Es harmoniert mit dem Thema und fängt das Mysterium ein. Einige der Stücke sind sowohl kraftvoll als auch schön. Es ist Musik, die ich hören könnte, wenn ich etwas anderes mache. Ich muss auch dem Sounddesigner ein gewisses Lob aussprechen. Auch wenn dich die Geräusche nicht überfordern, klingt alles großartig. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Soundmix, wie z. B. die Lautstärke von Stimmen und Umgebungsgeräuschen, immer auf einem perfekten Klangpegel ist. Nichts klingt so, als gehöre es woanders hin. Sollten Sie ein Problem mit irgendetwas haben, können Sie viele Audiooptionen anpassen, um Ihr Erlebnis anzupassen. Wenn sowohl Musik als auch andere Klänge miteinander verflochten sind, funktioniert die Ästhetik wunderbar.

Technisch und grafisch sieht es für das, was es ist, wirklich gut aus. Die Umgebungen sind wunderschön und voller Details. Die Welten, die du besuchst, fühlen sich weitläufig an und sehen wirklich wunderschön aus. Es kann nicht mit den großen High-Budget-Spielen des Jahres mithalten, aber es kommt dem nahe. Die Beleuchtung ist sicherlich in jedem Bereich begrenzt (keine Zeit zwischen Tag und Nacht). Daraus ergeben sich Dinge, die ich als sehr handwerklich wahrnehme. Wo immer ich stehen bleibe und mir die Texturen anschaue, sieht es großartig aus. Es ist ein paar Mal abgestürzt und ich habe es zweimal geschafft, mich gegen eine Wand zu klammern. Abgesehen davon hat der Titel gut funktioniert. Ich vermisse eine manuelle Speicherfunktion. Wenn Sie nur beim Verlassen speichern, birgt dies einige Risiken, wenn Sie in einer Wand stecken bleiben und aussteigen. Der Reset-Knopf für die Rätsel hat nicht immer funktioniert.

Die Frage, die du dir vielleicht stellst, ist, was ich als Spieler mache. Das ist eine Frage, über die ich schon lange nachdenke. Die Einrichtung ist recht einfach. Du kannst gehen, springen und rennen. Sie können mit Charakteren sprechen und Antwortoptionen auswählen. Sie haben auch eine Social-Media-App, in der Sie mit anderen Bewohnern interagieren können. Die dritte Komponente ist, dass man sich wie im Vorgänger in kleine Sperrzonen begibt und Rätsel löst. Die Rätsel sind so strukturiert, dass du acht von ihnen lösen musst, um mehr von der Geschichte zu erreichen. Es steht Ihnen frei, diese und weitere versteckte Gegenstücke in beliebiger Reihenfolge anzugehen. Die Rätsel selbst enthalten ihre eigenen, einzigartigen Interaktionen mit Gadgets. Diese können das Abschalten von Energiefeldern, das Öffnen von Löchern in der Wand oder das Übernehmen der Körper von Klonen beinhalten. Der Schwierigkeitsgrad kann etwas ungleichmäßig sein, aber ich habe selten mehr als 25 Minuten mit einem Rätsel verbracht. Ich mag die Vielfalt und hatte viel Spaß daran, die Probleme zu lösen, die mir gestellt wurden.

Die Summe meiner Meinungen zu The Talos Principle II ist, dass man es ohne die geringsten Bedenken kaufen kann. Es ist in jeder Hinsicht eine deutliche Verbesserung gegenüber einem meiner Lieblingsspiele des Jahres 2014. Sie werden mit brillanter Musik, akzeptabler Sprachausgabe, schöner Grafik, gut gemachten Elementen aus Philosophie, Wissenschaft und religiösen Themen verwöhnt. Ihnen wird eine gute Auswahl an Rätseln mit einfachen und kniffligen Problemen angeboten, die es zu lösen gilt. Es wird auch erwartet, dass Sie sich mit komplexeren und offenen Fragen auseinandersetzen. Jedes Argument, das Sie vorbringen, wird in der Regel von anderen beantwortet. Ich liebe auch die Auseinandersetzungen zwischen den Charakteren, ideologisch und anderweitig. Wenn Sie das antike Griechenland mögen, gibt es auch einige lustige Elemente, die damit verbunden sind. Einige ikonische Charaktere aus dem ersten Teil kehren zurück. Letztendlich ist es ein sehr unterhaltsames Produkt und einer von mehreren Favoriten im Jahr 2023. Es ist eine Nischenerfahrung, aber wenn du gerne über Fragen wie unsere Rolle im Universum nachdenkst oder darüber, was eine Seele für eine selbstbewusste Maschine bedeuten könnte, hast du wahrscheinlich eines der interessantesten Spiele des Jahres gefunden.