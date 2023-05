Das Spin-off-Studio The Witcher erleidet Entlassungen

The Molasses Flood, das Entwicklerstudio, das derzeit am Multiplayer-Spin-off von The Witcher Project Sirius arbeitet, hat kürzlich eine Vielzahl seiner Mitarbeiter entlassen.

Die Gesamtzahl der entlassenen Mitarbeiter ist unbekannt, und es gab nicht einmal ein offizielles Wort von The Molasses Flood oder CD Projekt Red. Ehemalige Mitarbeiter des Technical Narrative Designers Robert Bailey und der Umweltkünstlerin Eleanore Falck gaben stattdessen auf Twitter bekannt, dass es Entlassungen gegeben hatte.





Details werden wahrscheinlich gering bleiben, solange die einzigen Informationen, die wir haben, von diesen ehemaligen Mitarbeitern stammen, aber das sieht immer noch nicht gut aus für das Spin-off von The Witcher. Ende März wurde bestätigt, dass die Entwicklung des Titels neu gestartet wurde, und mit Entlassungen im Studio geht die Arbeit am Spiel wahrscheinlich nicht viel schneller voran.