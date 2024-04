Das Sonic the Hedgehog Cinematic Universe steuert auf "Avengers-Level-Events" zu

HQ

Bisher waren die beiden Sonic the Hedgehog Filme eigentlich recht gut und haben viele überrascht. Zugegeben, wir sehen in letzter Zeit (zum Glück) eine höhere Qualität von Videospieladaptionen im Film- und Fernsehbereich, und das hat sich in den bisherigen Filmen dieses Franchise erneut gezeigt. Ob die Knuckles TV-Show in diesem Monat oder der dritte Film später in diesem Jahr diesen Trend fortsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Aber was die nächsten Schritte für Sonic und die Bande auf der großen und kleinen Leinwand betrifft, so wurde zwar noch nichts bestätigt oder enthüllt, was über den dritten Film später in diesem Jahr hinausgeht, aber es scheint, dass große Pläne geschmiedet werden. Dies wurde vom ausführenden Produzenten Toby Ascher in einem Interview mit Paste bestätigt, in dem er eine sehr actiongeladene Zukunft ankündigt.

"Wir waren wirklich begeistert von der Idee, unsere Charaktere in unserer Welt auf das Fernsehen auszudehnen, vor allem, weil es uns eine Plattform gibt, um wirklich Charakterstudien zu machen.

"Wir wussten, dass das Sonic-Franchise auf der Filmseite mit Shadow in Sonic 3 und einigen der größeren Dinge, die wir tun wollen, diese Events auf Avengers-Niveau sein wird. Es werden große, aufregende Geschichten sein, die viele verschiedene Charaktere haben. Und was das Fernsehen für uns getan hat, war, dass es uns Zeit gab, in die Tiefe zu gehen und sie auf coole Weise aufzubauen."

Zweifellos bedeutet dies, dass wir uns auf weitere ikonische Sonic Charaktere freuen können, die ihr Debüt in einem Live-Action-Format geben. Ich für meinen Teil hoffe, dass es endlich an der Zeit ist, dass Vector the Crocodile seine Zeit in der Sonne als Filmstar bekommt, aber wir müssen einfach abwarten und klar sehen.