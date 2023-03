Das Sandmännchen sollte mehr Szenen in Spider-Man: No Way Home haben

Spider-Man: No Way Home hat es nicht nur drei Spider-Men gegeben, sondern auch eine große Anzahl von Bösewichten aus der Vergangenheit des Superhelden, einschließlich Sandman.

Sandmans Rolle in No Way Home war ziemlich klein, obwohl es laut dem Schauspieler, der den Bösewicht spielt, Thomas Haden Church, zunächst einen größeren Plan für seinen Charakter gab.

"Wir hatten eine ganze Geschichte mit seiner Tochter, für 'No Way Home'. Und es endete einfach [Schnitt]. Es war einfach so viel los", sagte er dem DisInsider.

Auch wenn bei seiner Rückkehr einige Details zur Handlung fehlten, scheint es, dass der Sandmann in zukünftigen Spider-Man-Filmen einen weiteren Auftritt haben könnte.

"Das Gespräch hat darüber stattgefunden, dass er zurückkommt und vielleicht eine erfüllendere Geschichte aufnimmt. Weißt du? Mit Flint und nicht nur Sandman zu sein, sondern in menschliche Form zurückzukehren."

Willst du sehen, wie ein richtiges Sandmännchen zurückkehrt?