Das romantischste Tera-Raid-Kampf-Event in Pokémon Scharlachrot und Violett beginnt

Wir feiern weiterhin den Valentinstag in der Welt der Videospiele, und wie wir euch vor ein paar Wochen gewarnt haben, haben Game Freak und The Pokémon Company auch für den Valentinstag eine ganz besondere Vertretung in Paldea geplant.

Dies ist das Tandemaus Tera Raid Event. Tandemaus ist ein normaltypisches Pokémon, das in der aktuellen neunten Generation eingeführt wurde und wie ein Mäusepaar aussieht. Oberflächlich betrachtet ist es nicht das mächtigste Pokémon, und es wird wahrscheinlich in keinem kompetitiven Team erscheinen, aber seine Essenz ist von Natur aus romantisch. Tandemaus entwickelt sich zu Maushold, ebenfalls ein Pokémon vom Normaltyp, aber sein Aussehen ist das einer Familie von drei oder vier Mäusen. Das bedeutet, dass die Evolution im Wesentlichen die Frucht der Liebe ist.

Und den ganzen Tag heute, 14. Februar bis 23:59 Uhr MEZ, finden eine Reihe von Tandemaus-Tera-Raid-Kämpfen in Pokémon Violett und Scharlachrot statt, mit Bonusgegenständen jedes Mal, wenn du einen von ihnen abschließt. Darüber hinaus haben die Fünf-Sterne-Tera-Raids die Besonderheit, dass Tandemaus' spezieller Tera-Typ Fairy sein wird, was einige spezielle Anwendungen für eure Teams haben kann.