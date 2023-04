Das Redmi Note 12 Pro zielt darauf ab, ein erschwingliches Flaggschiff zu sein

HQ

Wir werfen einen Blick auf einen fairen Anteil von Smartphones als Teil unserer Quick Look-Serie, und in diesem Sinne haben wir ein weiteres Gerät in dieser Familie ins Visier genommen. Das Redmi Note 12 Pro ist genau dieses Gerät, ein Smartphone, das so konzipiert ist, dass es erschwinglich und zugänglich ist und gleichzeitig Flaggschiff-Qualitäten bietet.

Mit einem 120-Hz-AMOLED-Display, einer IMX766-Kamera mit OIS-Unterstützung und einem massiven 5000-mAh-Akku, der dank 67-W-Turboladekompatibilität schnell aufgeladen werden kann, bietet dieses Gerät all diese Funktionen und mehr zum Startpreis von £ 339.

Aber um zu sehen, wie sich dieses Telefon tatsächlich in der Praxis entwickelt, hat unser eigener Magnus mit dem Redmi Note 12 Pro auf dem neuesten Quick Look herumgespielt, das Sie unten für weitere Gedanken und Fakten finden können.