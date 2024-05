Das Quantum Stream Talk-Mikrofon von JBL ist ideal, um Ihr Stream-Setup zu verbessern

HQ

JBL möchte Ihnen helfen, Ihr Streaming-Setup mit einer Mikrofonoption zu erweitern und zu verbessern, bei der es darum geht, eine einzelne Stimme laut und deutlich aufzunehmen. Bekannt als Quantum Stream Talk, ist dies ein einzelnes Kondensatormikrofon, das eine Supernierencharakteristik verwendet, um nur Ihre Stimme ohne unerwünschtes Hintergrundgeräusch aufzunehmen.

Das Mikrofon verfügt außerdem über eine Stummschalttaste mit einem Tastendruck und ein Plug-and-Play-Design, das die Verwendung noch einfacher macht. Es gibt auch ein paar zusätzliche Extras und Boni, darunter einen eingebauten Stoßdämpfer, einen einfach einzustellenden Bedienknopf und ein flexibles Design, und Sie können in der neuesten Folge von Quick Look sehen, wie sich das alles in der Praxis bewährt.

Unser eigener Magnus hat das Gerät im neuen Video auf die Probe gestellt, in dem er eine Reihe von Fakten und Gedanken über das Gerät und seine Funktionsweise in Aktion teilt.