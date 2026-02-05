Das Original Hollow Knight erhält die Switch-2-Behandlung, kostenlos für Besitzer des Switch-Spiels

HQ

Einer der beliebtesten Indie-Lieblinge aller Zeiten, Hollow Knight, wird ab heute auf einer Nintendo Switch 2 in deiner Nähe besser aussehen und sich spielen. Im Rahmen der Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation hat Team Cherry die Adaption des Klassikers angekündigt, der dem letztjährigen Silksong vorausging.

Das Spiel wird heute im Nintendo eShop erscheinen, und diejenigen, die das Switch-Original besitzen, können einen Update-Patch kostenlos herunterladen, genau wie im letzten Jahr.

Spielst du Hollow Knight mit besserer Grafik nochmal?