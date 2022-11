Das November-Update von Saints Row wird als "Biest" bezeichnet.

HQ

Als Saints Row im August debütierte, kam das Spiel in einem Zustand an, der nicht gerade den Erwartungen der Fans entsprach. Dies veranlasste den Entwickler Volition zu der Ankündigung, dass er eine ganze Liste von Patches und Updates veröffentlichen würde, um das Spiel mit dem in Einklang zu bringen, was versprochen wurde. Wir hatten bereits ein paar Updates, die dies getan haben, und jetzt sind alle Augen auf November gerichtet und was dieser Patch bringen wird.

Während wir nicht wissen, was genau hier behoben und angegangen wird, hat der Entwickler eine Erklärung veröffentlicht, in der einige der geplanten Änderungen angesprochen werden, und darüber gesprochen, warum es länger dauert als erwartet.

Das November-Update kommt später in diesem Monat und wird derzeit getestet und zertifiziert, damit es auf allen Plattformen veröffentlicht werden kann. Es braucht Zeit, weil, wie Volition es ausdrückt, "es über 200 Korrekturen und Updates zur Lebensqualität enthält, also ist es ein Biest!"

Was es beheben wird, wird es Verbesserungen an Kooperationen, Herausforderungen und Sammlerstücken sowie Verbesserungen der Lebensqualität für den Kampf, die Welt von Santa Ileso, haptisches PS5-Feedback und mehr geben, die alle vor der Veröffentlichung des Patches besonders ausführlich kommuniziert werden.

Es wird gesagt, dass es " ein großer" ist!