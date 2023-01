Das neue Tera-Raid-Event in Pokémon Scharlachrot und Violett ist Armarouge und Ceruledge gewidmet.

HQ

Nach dem letzten Wochenende, als Pokémon Scharlachrot und Violett Spieler Greninja in die Hände bekommen konnten, übernimmt nun ein neues Tera-Raid-Event das Spiel von Game Freak, obwohl es diesmal nicht um ein Pokémon geht, das nicht organisch in Paldea zu finden ist.

Dieses Mal dreht sich das Event um zwei der neuen Pokémon der neunten Generation, Armarouge und Ceruledge. Das ist richtig, beide entwickelten Formen von Charcadet, aber mit der Besonderheit, dass es bisher nur möglich war, in jeder Version eine davon zu bekommen (natürlich ohne Tausch). Armarouge war exklusiv für Scarlet, während Ceruledge exklusiv für Violet war.

Beide werden in Vier- und Fünf-Sterne-Tera-Raids in beiden Versionen des Spiels erscheinen, was es zu einer großartigen Chance macht, die Pokémon aus der anderen Version des Spiels in die Hände zu bekommen. Denkt daran, dass man, um sie ins Spiel zu bringen, einen Gegenstand (eine Rüstung) von einem NPC im Dorf Zapapico erhalten muss, der euch verheißungsvolle Rüstung (um Armarouge zu erhalten) oder bösartige Rüstung (um Ceruledge zu entwickeln) gibt, im Austausch für zehn Teile Bronzor oder zehn Teile Sinistea. Sobald wir die Rüstung haben, können wir sie den Pokémon geben und sie wird sich zum nächsten Level entwickeln.

Die nächste Tera-Raid-Schlacht (am Valentinstag) dreht sich um Tandemaus. Wir bringen Ihnen die Details, sobald sie bekannt werden.

Danke, Serebii