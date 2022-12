Das nächste Spiel des "It Takes Two"-Schöpfers: "Das Team hat gelernt, wie man zusammenarbeitet"

HQ

Während des letzten Gamelab auf Teneriffa haben sich viele der großen Namen und wichtigen Studios aus dem ganzen Kontinent zusammengesetzt, um gemeinsam über die Zukunft der europäischen Industrie in der Branche zu diskutieren und welche gemeinsamen Strategien eingeführt werden sollten, um dem globalen Markt zu begegnen, auf dem sie derzeit im Vergleich zu China benachteiligt sind (meist wirtschaftlich). die Vereinigten Staaten oder Japan, wie bereits von Peter Molyneux erwähnt, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm.

Darüber hinaus gab uns Gamelab jedoch die Möglichkeit, einige dieser Entwickler anzusprechen und über ihre aktuellen oder zukünftigen Projekte zu sprechen, wie im Falle des Interviews, das wir mit Oscar Wolontis, COO des schwedischen Studios Hazelight und einem der Schlüsselmitglieder bei der Entwicklung von It Takes Two, führen durften.

Wolontis lächelte jedes Mal verschmitzt, wenn wir versuchten, einige Details über Hazelights neues Spiel zu entlocken, von dem wir annahmen, dass es ein kooperatives Abenteuer im Stil ihres neuesten Werks sein würde. Er bestätigte es so:

"(Lacht) Es ist kein Geheimnis, dass wir in diesem Geschäft tätig sind. Lassen Sie mich Ihnen Folgendes sagen: Wir haben so viel aus der Vergangenheit gelernt, besonders A Way Out und It takes Two. Das Team... Sie haben gelernt, wie man zusammenarbeitet, indem sie diese Erfahrungen jetzt so gut gemacht haben. Also werden wir diese Erfahrung nicht wegwerfen."

Oscar Wolontis sprach nicht nur über den Erfolg des gemeinsamen Abenteuers, sondern sagte Gamereactor, dass die Arbeit an der Switch-Version komplexer sei und was sein Studio in die Lage versetzt, seine Vision für die Spiele zu verwirklichen.

"Nintendo Switch ist ein ganz anderes Format als das andere, das wir veröffentlicht haben. (...) Wir wollen immer dabei sein. (...) Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir das Spiel ins Japanische, Spanische, Deutsche... Und die Leute sind sehr glücklich damit."