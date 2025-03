Das MSI 2025 findet im Pacific Coliseum in Vancouver statt

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Riot Games beabsichtigt,League of Legends dieses Jahr für das Mid-Season Invitational -Turnier nach Kanada zu gehen. Was der Öffentlichkeit jedoch nicht klar gemacht wurde, ist der Austragungsort dieses Turniers, oder zumindest nicht...

Riot hat nun bestätigt, dass das MSI 2025 zwischen dem 27. Juni und dem 12. Juli im Pacific Coliseum in Vancouver stattfinden wird. Die Arena, die ursprünglich für die Eisschnelllauf- und Eiskunstlauf-Action der Olympischen Spiele 2010 gebaut wurde, war auch Austragungsort für dieLeague of Legends Championship Series Spring Finals 2017 und wird nun aufgerüstet, um in der Saison 2025 eine von drei internationalen Veranstaltungen auszutragen.

Uns wurde mitgeteilt, dass die Tickets für die Veranstaltungen ab nächster Woche, am 26. März, in den Verkauf gehen werden, bevor Ende Mai eine zweite Ticketrunde stattfindet.

Werden Sie sich das MSI 2025 persönlich ansehen?