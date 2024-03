Das MMO League of Legends setzt die Entwicklung zurück, das Team wird dunkel

HQ

Riot Games hat ein neues Update für sein MMO League of Legends veröffentlicht, und die Fans werden sich wahrscheinlich nicht über die Neuigkeiten freuen. Kurz gesagt, das Entwicklungsteam wird nach einem Reset des Projekts vor einiger Zeit dunkel.

In einem langen Thread auf Twitter/X schrieb Studio-Mitbegründer Marc Merrill, dass an dem Spiel noch gearbeitet wird, wir uns also zumindest nicht in der schlechtesten Timeline befinden.

"Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber sie war notwendig. Die ursprüngliche Vision unterschied sich einfach nicht genug von dem, was man heute spielen kann", fuhr Merrill fort, nachdem er die Entscheidung bekannt gegeben hatte, das Projekt zurückzusetzen. "Wir glauben nicht, dass ihr alle ein MMO, das ihr schon einmal gespielt habt, mit einem Runeterra-Anstrich haben wollt. Um dem Potenzial von Runeterra wirklich gerecht zu werden und die unglaublich hohen Erwartungen der Spieler auf der ganzen Welt zu erfüllen, müssen wir etwas tun, das sich wirklich wie eine signifikante Weiterentwicklung des Genres anfühlt."

Es hört sich so an, als ob einige der ersten Arbeiten für diese neue Art von MMO erledigt sind, aber es werden noch Jahre vergehen, bis wir etwas sehen. Es scheint, wenn du auf die Veröffentlichung des MMOs League of Legends gehypt bist, musst du diese Aufregung für eine lange Zeit in dich hineinstopfen.