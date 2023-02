Das Markenproblem von The Day Before wurde einer Kalender-App gutgeschrieben

HQ

Es wird gerade viel über Fntastic's The Day Before geredet und darüber, ob dieses Spiel tatsächlich existiert oder nicht. Nach der jüngsten Verzögerung und der Veröffentlichung einer Reihe von Gameplays, die dem Titel nicht gerade viel zugetan haben, hat der Entwickler nun eine Erklärung abgegeben, in der er auf die bizarre Verzögerung hinweist, die einem Markenstreit zugeschrieben wurde.

Auf Twitter erklärte Fntastic: "Der sogenannte 'Inhaber' der Rechte an dem Titel ist der Schöpfer der Kalender-App, die nichts mit der Spielekategorie zu tun hat."

Daraufhin fügte der Entwickler hinzu: "Nachdem wir das Spiel 2021 angekündigt hatten, wollte er auch den Titel übernehmen und meldete vor uns Marken an."

Mit der abschließenden Aussage: "Er bietet zweideutig an, ihn zu kontaktieren, um etwas zu besprechen, aber was?"

Unnötig zu sagen, dass die ohnehin schon ungewöhnliche markenrechtliche Verzögerung dank dieser Aussage noch seltsamer wurde, und die Fans sind auch nicht gerade beeindruckt.

Viele Fans auf Twitter fordern, dass der Name des Spiels geändert wird, damit es ausgeliefert werden kann, während andere erneut die Existenz dieses Titels in Frage stellen. Was auch immer passiert, ab sofort soll The Day Before am 10. November 2023 starten.