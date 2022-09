Das letzte Call of Duty: Warzone-Update ist da

HQ

In rund sechs Wochen wird Activision die aktualisierte Version von Call of Duty: Warzone im einfach benannten Call of Duty: Warzone 2.0 veröffentlichen. Diese Version des Battle-Royale-Erlebnisses wird eine neue Karte sowie einen taktischeren Gameplay-Stil bieten, der das Angebot im Call of Duty: Modern Warfare II-Multiplayer besser widerspiegelt.

Aber wir wussten das alles bereits, also ist der Grund, warum wir heute über Warzone sprechen, dass der Shooter jetzt sein letztes Update erhalten hat, bevor er Warzone 2.0 wird. Bekannt als Season Five: Last Stand - Mid-Season Patch, wird dieses Update eine Reihe von Fan-Lieblings-Spielmodi zurückbringen, einschließlich des ersten Mals, dass Mini-Royale in Caldera debütieren wird.

Es wird auch eine Reihe von Warzone Stories Calling Cards geben, die verdient werden können, um die Geschichte der BR zu feiern, und ebenso wurden einige Gameplay- und Lebensqualitätsverbesserungen vorgenommen, wie z.B. die Reduzierung der Kosten für Loadout-Drops mit jedem aufeinanderfolgenden Kreis. Dann wurden natürlich verschiedene Waffen und Perks neu ausbalanciert, und Sie können all diese Informationen hier finden.