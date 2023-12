Das kritisierte System für neue Helden in Overwatch 2 scheint auf dem Rückzug zu sein

HQ

Overwatch 2 ist nicht annähernd so beliebt wie das erste Spiel, und obwohl es jetzt kostenlos spielbar ist, wurde Blizzard wiederholt dafür kritisiert, dass es jede Saison neue Helden hinzufügt, auf die nur durch den Kauf eines Premium-Battle Pass zugegriffen werden kann.

Doch das will Blizzard ändern. In der neuesten Ausgabe des Group Up Podcasts sagt der ausführende Produzent Jared Neuss, dass es Pläne gibt, kommende Helden allen Spielern kostenlos anzubieten:

"Würde ich mir wünschen, dass jeder einzelne Spieler an dem Tag, an dem eine Saison endet, einen Helden erleben kann? Ja. Ich glaube, dass wir es schaffen werden. Ja, ich glaube schon, dass wir das schaffen werden, und wir arbeiten gerade aktiv daran. Kann ich über die Details sprechen? Nein, das kann ich nicht."

Kein Wort über wann, aber man kann sich vorstellen, dass Blizzard unter Microsoft einige andere Prioritäten haben wird.