Das Jackbox Party Pack 9 wird veröffentlicht und seine Schöpfer teilen seine neuen Funktionen mit uns

Jackbox Games hat ein Veröffentlichungsdatum für sein soziales Spiel The Jackbox Party Pack 9. Der Titel wird am 20. Oktober für PC verfügbar sein, was ziemlich bald der Fall ist. Las versiones de Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series saldrán más adelante. Es sollte auch auf Stadia veröffentlicht werden, aber das Studio hat keine Informationen darüber aktualisiert, ob es aufgrund der bevorstehenden Schließung des Google-Dienstes veröffentlicht wird.

Es sollte daran erinnert werden, dass Jackbox Party Packs soziale oder Partyspiele sind, bei denen Sie einfach die App auf eine beliebige Konsole oder einen PC herunterladen und dann alle Spiele von Ihrem Sofa mit Ihren Mobiltelefonen im Stil der PlayLink-Linie der PS4 steuern.

Während der Gamescom konnten wir ausführlich mit zwei der Hauptentwickler des Spiels sprechen: Chief Creative Officer Allard Laban und Vice President of International Games Andy Kniaz, mit denen wir die Minispiele, die sie einführen werden, ihre Favoriten und die neuen Features, die sie mitbringen, besprochen haben. Sie können das vollständige Interview unten ansehen.

HQ

Während des Videos wollten wir etwas über die neuen Sprachlokalisierungsoptionen erfahren, zweifellos eine der willkommensten Verbesserungen für die Community, und wir sprachen auch über die Einführung von Steuerungsoptionen wie der Verwendung der Tastatur.

"Unser Hauptziel war es, das Spiel auf so viele Märkte wie möglich zu bringen. Die spanische Lokalisierung war für uns aufgrund ihrer globalen Auswirkungen sehr wichtig und viele Sprachelemente werden im Spiel vorhanden sein, aber auch auf Deutsch, Französisch und vielem mehr."

Darüber hinaus erzählen uns die Entwickler von den fünf Minispielen, die in dieser Ausgabe zum Start verfügbar sind, einige Geheimnisse über sie und eine persönlichere und umgangssprachlichere Definition jedes einzelnen:



Fibbage 4: "Neue und verrückte, von Fans eingereichte Videos, mit denen Sie uns Fragen stellen können".

Quixort: "Ein Teamspiel, das ein bisschen so ist, als würde man Tetris-Kacheln zusammen handhaben und versuchen, sie zusammenzufügen und in Ordnung zu bringen".

Junktopia: "Es ist, als würde man einen Haufen Müll nehmen und etwas Wunderbares schaffen, das andere erobert... mit Müll".

Nonsensory: "Es ist, als würde man mit Worten und Namen wetten und prozentual darauf wetten, ob deine Freunde deiner Antwort zustimmen oder nicht. Ein bisschen wie (aber weichere) Karten gegen die Menschheit."

Roomerang: "Es ist eine Hommage an Reality-TV-Shows. Wenn du Big Brother oder Survivor magst, ist dies das Spiel für dich."



Natürlich wird es Zeiten geben, in denen Spiele zu Themen führen können, die nicht für Kinder geeignet sind, aber Jackbox Games hat einen Familienspielmodus eingeführt, so dass Sie sich nicht um bestimmte Themen kümmern müssen.