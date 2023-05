Das Idol wird von Kritikern zerrissen

HQ

Die Rückkehr der Filmfestspiele von Cannes hat ihre Höhen erlebt, wie Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, aber sie hatte sicherlich auch ihren gerechten Anteil an Tiefen, da einige Debüts nicht ganz ins Schwarze getroffen haben.

Eine davon ist The Idol, eine neue Serie mit The Weeknd und Lily-Rose Depp in den Hauptrollen. Kreiert vom Autor hinter HBOs Euphoria, gab es einige hohe Erwartungen an diese Show, aber nach einer glanzlosen 5-minütigen Standing Ovation tauchen die Kritiken auf Rotten Tomatoes auf.

Nach 11 Kritiken liegt The Idol bei Rotten Tomatoes bei 9 %. Wenn diese Show für mehr Kritiker und ein allgemeines Publikum veröffentlicht wird, ist es natürlich wahrscheinlich, dass sie einige bessere Bewertungen erzielt, aber dies ist, gelinde gesagt, kein guter Anfang. Kritiker kritisieren die Show dafür, dass sie genauso schäbig ist wie die Branche, die sie zu persiflieren versucht. Aber zumindest gibt es diejenigen, die behaupten, dass Lily-Rose Depp eine solide Leistung abliefert, also gibt es das.

