Das Hauptthema von God of War: Ragnarök hat eine englische Übersetzung

Bear McCreary hat kürzlich die englische Übersetzung von Kratos' Hauptthema sowohl in God of War von 2018 als auch in seiner Fortsetzung enthüllt und uns wissen lassen, wie sich die Musik auf den Charakter und seine Reise bezieht.

Das Thema für God of War 2018 ist Melancholie, da es Kratos widerspiegelt, nachdem er Griechenland in Richtung Midgard verlassen hatte. God of War: Ragnaröks Thema verändert den Text ein wenig, da wir mehr von der Reflexion des God of War über seine Vergangenheit sehen und wie er seine Zukunft gestalten will.

Schauen Sie sich das Thema des Spiels 2018 unten an:

Verbannter Gott. Die Schande des Vaters. Mutters Hoffnung. Kind mit Schmerzen.

Verbannter Gott. Die Schande des Vaters. Mutters Hoffnung. Kind mit Schmerzen. Sohn des Krieges.

Die Wahrheit wird geleugnet. Wunden bleiben.

Heile seine Wut.

Verbannter Gott. Sturm des Hasses. Wachsende Angst. Wunden bleiben. Konfrontieren Sie die Vergangenheit.

Göttliche Pest. Meine Sünden wurden offengelegt.

Vertraue dem Jungen. Heile seine Wut.

Fluch des Blutes. Nicht mehr zu reparieren.

Vertraue dem Jungen. Heile seine Wut.

Er wird gehen. Ich habe keine Erlösung.

Verbannter Gott. Die Schande des Vaters. Mutters Hoffnung. Kind mit Schmerzen.

Verbannter Gott. Sturm des Hasses. Vertraue dem Jungen. Heile seine Wut.

Wachsende Angst. Wunden bleiben.

Er hat Schmerzen. Er braucht einen Vater, keinen Gott. Fluch des Blutes. Ich habe keine Erlösung.

Wunden bleiben. Konfrontieren Sie die Vergangenheit.