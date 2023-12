Das Hauptaugenmerk von Avatar 3 wird auf der Charaktertiefe liegen

HQ

Avatar 3 mag noch 2 Jahre entfernt sein, aber wenn man bedenkt, dass die Fans 13 Jahre auf den zweiten Film warten mussten, fühlt sich diese Lücke deutlich kürzer an. Wir wissen, dass der dritte Film in James Camerons Saga bereits in der Postproduktion ist, und so konnte der Regisseur etwas mehr über den Fokus dieses Films verraten.

Im Gespräch mit GQ teilte er den Fans mit, dass wir dieses Mal viel mehr Charaktertiefe bekommen werden. "Der große [kreative] Fortschritt in diesem Film wird einfach eine größere Tiefe der Charaktere sein", sagte er. "Wir sehen neue Kulturen, neue Kreaturen – all die Dinge, die man von einem Avatar-Film erwarten würde, aber die ganze Idee dieses Filmzyklus ist es, mit diesen Menschen zu leben und mit ihnen auf diese epische Reise zu gehen."

"Ich denke, es geht nicht darum: 'Wir werden euch das beste Wasser [VFX] zeigen, das je gemacht wurde' – sondern man dringt mehr in das Herz und die Seele der Charaktere ein. Und es gibt auch einige sehr interessante neue Charaktere, die hinzukommen. Dies ist eine Reise durch die Zeit. Es wird sich durch Film drei, Film vier und Film fünf spielen. Das Ganze hat einen epischen Zyklus."

Eine starke Kritik an den Avatar-Filmen ist oft, dass es ihnen an dreidimensionalen Charakteren mangelt, so dass es interessant wäre, etwas Tiefe im dritten Film zu sehen, aber selbst wenn Cameron in dieser Hinsicht nicht ganz ins Schwarze treffen kann, wird er wahrscheinlich immer noch Milliarden von Dollar an den Kinokassen einspielen.