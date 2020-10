Das erste "Steam Tabletop Fest" debütiert am 21. Oktober

Der 21. Oktober markiert den Startpunkt des ersten Steam-Tabletop-Fests. Die von Auroch Digital und Valve koproduzierte Veranstaltung dauert bis zum 26. Oktober an und bietet "virtuelle Let's Plays, Panels, Gespräche und weitere Streaming-Aktivitäten, die die Verschmelzung von physischen und digitalen Spielen mit legendären Designern, aufstrebenden Studios und vielem mehr untersuchen" heißt es auf Steam.

Einige vielversprechende Redner, wie Sandy Petersen (Call of Cthulhu) oder der Mitbegründer von Games Workshop, Ian Livingstone, haben sich bereits angemeldet, um über verschiedene Themen zu sprechen, die diese Bedingungen erfüllen. Manch ein Entwickler will bei dieser Gelegenheit auch über neue Projekte sprechen, also dürfen wir gespannt sein. Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr und alle weiteren Informationen bekommt ihr hier auf der offiziellen Webseite vom Steam Tabletop Fest.