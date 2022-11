Das Elden Ring-Brettspiel hat jetzt einen Kickstarter-Trailer

HQ

Steamforged Games Ltd, das Unternehmen hinter Elden Ring: The Board Game, hat einen Kickstarter-Trailer für das Projekt veröffentlicht, der einen tieferen Einblick in das vorgeschlagene Tabletop-Erlebnis gibt.

Der Trailer zeigt einige Figurenmodelle, Kartendesigns und gibt einen Einblick, wie Kampfbegegnungen im Spiel gehandhabt werden, das absolut erstellt wird, da es sein versprochenes Ziel um fast das 15-fache des beabsichtigten Betrags übertroffen hat.

So wie es aussieht, hat das Projekt £ 2.167.629 an Zusagen von 8.823 Unterstützern erhalten, und da der Kickstarter bis zum 2. Dezember vier weitere Tage geöffnet bleibt, ist noch Zeit für diese Zahlen zu wachsen.

So oder so, wann immer das Brettspiel irgendwann im Mai 2024 debütiert, wird es für 1-4 Spieler spielbar sein, für Kinder ab 14 Jahren konzipiert sein, mindestens zwei Stunden benötigen, um eine Sitzung abzuschließen, und eine Kampagne haben, die etwa 90 Stunden dauern soll, während es wiederspielbar ist.

HQ