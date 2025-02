Das Ding und die menschliche Fackel treffen am 21. Februar auf Marvel Rivals

HQ

Wir haben fast die Hälfte der ersten Saison von Marvel Rivals hinter uns, und da die Popularität des Helden-Shooters nach wie vor hoch ist, freuen sich viele Spieler darauf, zu sehen, was als nächstes kommt, wenn wir in die zweite Hälfte von Saison 1 gehen.

Wie in einem neuen Beitrag von Netease beschrieben, beginnt die zweite Hälfte von Marvel Rivals Saison 1 am 21. Februar. Zu diesem Zeitpunkt erhalten wir Zugang zum Rest der Fantastic Four in "Das Ding" und "Die menschliche Fackel".

Im selben Beitrag haben wir auch einige weitere Details darüber erhalten, wie Ranglisten-Resets in jeder Saison funktionieren werden. Zum Leidwesen vieler Spieler wurde enthüllt, dass euer Rang zweimal pro Saison zurückgesetzt wird, einmal in jeder Halbzeit. Das würde dich zwar nicht ganz an den Anfang zurückbringen, aber es hätte bedeutet, dass du nur ein paar Wochen Zeit hast, dich wieder nach oben zu arbeiten und deinen hohen Rang zu genießen, bevor alles wieder nach unten geht.

Nach der Gegenreaktion entschied Netease jedoch, dass die Ränge in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr zurückgesetzt werden, sondern dass ihr euren Rang während der gesamten Saison behalten und Belohnungen erhaltet, sobald ihr 10 kompetitive Matches gespielt habt.