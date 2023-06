Das Carpuride W901 Pro soll unsere Autos ein wenig intelligenter machen

HQ

Die Aufrüstung oder der Austausch Ihres Autos kann ein Albtraum sein. Ersteres erfordert viel Mühe und Wissen und letzteres erfordert einen guten Batzen Geld. Der Carpuride W901 benötigt weder das eine noch das andere und soll älteren Autos neues Leben einhauchen.

Mit der werkzeuglosen Installation und der Möglichkeit, sich drahtlos mit Apple CarPlay zu verbinden, gibt es auf Anhieb viel zu mögen am Carpuride W901 Pro. In unserem neuesten Quick Look tauchen wir in die Funktionen, Preise und mehr des Gadgets ein, um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, ob es die Kosten wert ist.

Schauen Sie sich die Kurzübersicht unten an, wenn Sie nach einem kleinen Upgrade für Ihr Auto suchen, ohne eine Niere verkaufen zu müssen.