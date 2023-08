Das Boot von Tony Soprano steht zum Verkauf

HQ

Wenn Sie 300.000 US-Dollar übrig haben und darüber nachgedacht haben, auf hohe See zu gehen, warum tun Sie es nicht in Tony Sopranos Boot? Wie People berichtet, ist das ikonische Seeschiff, das auf The Sopranos zu sehen war und als The Stugots bekannt ist, derzeit erhältlich, wobei der Verkäufer 299.900 US-Dollar verlangt.

Das 47-Fuß-Boot Cape Fear wird von United Yacht Sales verkauft, und laut dem Makler für das Boot, Paul Ouimette, hat der jetzige Besitzer den Namen des Schiffes tatsächlich von The Stugots in Never Enough geändert., damit das Boot nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

Es wird gesagt, dass das Boot bereits viel Aufmerksamkeit von potenziellen Käufern erhalten hat, und was einen endgültigen Verkauf betrifft, so wurde anscheinend noch kein Datum dafür festgelegt.