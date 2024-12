Das Bloober-Team hat mit der Vorproduktion eines unangekündigten Projekts begonnen

HQ

Jetzt, da Silent Hill 2 Remake debütiert hat, wurde das Team hinter diesem gefeierten Spiel beauftragt, mit der Arbeit an einem neuen Projekt zu beginnen. Dies wurde von Bloober Team -Entwickler Wojciech Piejko, Game Director des kommenden Cronos: The New Dawn, bestätigt, wo er erwähnte, dass während ein Team an diesem Horrorspiel arbeitet, das andere Produktionsteam des polnischen Entwicklers mit der Arbeit an etwas Neuem begonnen hat.

Im Gespräch mit MP1st erklärte Piejko: "Innerhalb des Bloober-Teams haben wir zwei Produktionsteams. Beide Teams arbeiten unabhängig voneinander, jedoch teilt das gesamte Team die Erfahrung aus der Arbeit an früheren Projekten wie Medium, Observer, Layers of Fear, Silent Hill 2, Blair Witch usw. Und alles, was ich heute sagen kann, ist, dass das Team nach Abschluss der Arbeiten an Silent Hill 2 die Vorproduktionsarbeiten für ein neues Projekt durchführen wird."

Es ist unklar, wie dieses Projekt aussehen wird, aber da Cronos im Jahr 2025 erscheinen soll, werden wir wahrscheinlich nicht viel mehr über diesen nächsten Titel vor 2026 oder darüber hinaus sehen.

Woran hoffen Sie, dass Bloober Team arbeitet? Noch ein Silent Hill Remake? Eine Fortsetzung von The Medium ? Etwas ganz Neues? Lassen Sie es uns unten wissen.