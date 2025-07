Das BCN Game Fest löst den IDD ab und wird zum größten Videospiel-Event in Südeuropa

Auch in diesem Jahr wird der Veranstaltungskalender der Videospielbranche in der zweiten Jahreshälfte mit dem BCN Game Fest, der großen Veranstaltung in Südeuropa und Nachfolger des IndieDevDay, einen Höhepunkt erleben.

In diesem Jahr nimmt die Großveranstaltung einen viel globaleren Aspekt an, indem sie offizielle Delegationen aus Japan, Mexiko, Frankreich, Deutschland und Portugal empfängt und die Präsenz spanischer Studios, insbesondere aus Madrid, dem Baskenland, Kastilien und León und den Kanarischen Inseln, verstärkt. Das BCN Game Fest wächst in diesem Jahr mit mehr als 200 bestätigten Unternehmen, darunter viele Spitzenunternehmen wie Devolver Digital, Madrid in Game, Gameloft, Focus Entertainment, Xsolla, Anchor Point, Kepler Interactive, Yogcast, Super Rare Games, Bright Gambit und Larian Studios. Zusammen mit ihnen werden am 10., 11. und 12. Oktober 17 000 Besucher im Pavillon La Farga de l'Hospitalet in Barcelonaerwartet.

Heute wollten die Organisatoren den Countdown für die Veranstaltung einläuten, indem sie das offizielle Plakat für die Veranstaltung vorstellten, ein Symbol für das Erbe, aus dem sie hervorgegangen ist, und für die Zukunft, die sie verspricht, basierend auf dem Engagement für den Aufbau eines kreativeren, vielfältigeren und nachhaltigeren Videospiel-Ökosystems. Das Kunstwerk der Künstlerin Maiku no Koe sind unten in voller Qualität zu sehen.

Das BCN Game Fest festigt außerdem seine Position neben anderen wichtigen Veranstaltungen auf der ganzen Welt , indem es Partnerschaften mit der Playtopia (Südafrika), der Devcom (der Messe für Videospielentwickler, die parallel zur Gamescom in Köln stattfindet), der WePlay (China) und der Taipei Game Show in Taiwan eingeht. Diese Allianz umfasst den Austausch von Gaststudios und Cross-Promotion und schafft ein einzigartiges interkontinentales Netzwerk.

Wie schon bei der letzten Veranstaltung wird Gamereactor wieder der offizielle internationale Medienpartner sein, um die beste Berichterstattung aus erster Hand über neue Spiele, Entwicklertreffen und hochkarätige Redner zu liefern. Gamereactor hat erfahren, dass es Treffen mit Marijam Didžgalvytė (Autorin von "Everything To Play For: How Video Games Are Changing the World"), Zoe Nguyen Thanh (Spielekünstlerin, die an Return to Monkey Island beteiligt war), Sithe Ncube (Videospielproduzentin bei Niyamakop, Südafrika) und Bowen Shi von SpaceJazz Games geben wird, der hofft, europäische Studios in ihre Arbeit als Publisher in China einzuführen. Wir werden über sie alle ausführlich berichten.

Übrigens: Für die professionellen Besucher der Messe wurde der B2B-Bereich auf insgesamt 600 m2 erweitert, wo von MeetToMatch Branchen- und Geschäftstreffen zwischen Studios, Entwicklern, Verlegern und Finanzpartnern organisiert werden.

"Das BCN Game Fest ist nicht mehr nur ein lokaler Treffpunkt, sondern der neue Maßstab in Südeuropa", so die Organisatoren. "Das Vertrauen globaler Sponsoren, die Vielfalt der Delegationen und unsere Allianzen mit anderen Messen zeigen, dass Barcelona ein wichtiges Ökosystem ist, um Talente zu entdecken, Geschäfte abzuschließen und die Zukunft unseres Sektors zu definieren.

Ihr könnt eure Eintrittskarten für das BCN Game Fest auf der offiziellen Website kaufen. Denkt daran, dass es auch einen offiziellen Rabatt für Studenten gibt.