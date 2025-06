Darth Maul ist kein "Teddybär" in Star Wars: Maul - Shadow Lord

Wenn du dich mit Star Wars auskennst, weißt du, dass Sam Witwer einer der leidenschaftlichsten Typen ist, wenn es um das geistige Eigentum geht. Nachdem er Starkiller in den Star Wars: The Force Unleashed-Spielen gespielt hat und Darth Maul in den Serien Star Wars: The Clone Wars und Star Wars: Rebels verkörpert hat, leitet er nun sein eigenes Projekt in Star Wars: Maul - Shadow Lord.

Witwer war sich nicht sicher, ob das jemals passieren würde. In der Katee Sackhoff Show erklärte er, wie er bei den Aufnahmen zu Rebels und The Clone Wars Ideen für Darth Maul hatte, ihm aber gesagt wurde, dass dies nicht seine Show sei.

Jetzt, wo er seine eigene Show hat, bekommt Maul viel mehr Tiefe. "Das wird keine Show, in der man herausfindet, dass Maul ein echter Teddybär ist, Mann." erklärte Witwer. "Aber ist er so schlimm wie Sidious oder Vader? Eigentlich nicht. Aus der Sicht der Sith hat dieser Kerl Fehler."

"Es gibt Menschlichkeit, die an verschiedenen Stellen eindringt... wegen Dingen, die ihm passiert sind", fügte Witwer hinzu. "Maul stammt aus einer Zeit der Schwerter, Zauberei, Magie und Ritter, und jetzt wird die ganze Farbe des Universums aus diesem mechanisierten Imperium ausgesaugt. Und Maul fragte: 'Ist das richtig?' "

Star Wars: Maul - Shadow Lord soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden.