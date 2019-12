Darksiders-III-Entwickler wirbt für neuen Unreal-Engine-4-Titel

Gunfire Games hat uns letztes Jahr die Darksiders-Serie zurückgebracht, anschließend aber nicht mit den Arbeiten an einer direkten Fortsetzung begonnen, sondern stattdessen mit Remnant: From the Ashes ein etwas anderes Spiel veröffentlicht (das außergewöhnlich gut aufgenommen wurde, als es im August erschien). Es ist nicht bekannt, woran das Studio derzeit arbeitet, denn obwohl THQ Nordic zweifellos ein neues Kapitel für Darksiders erstellen möchte - morgen erscheint Darksiders Genesis -, ist es wahrscheinlicher, dass Gunfire eine Fortsetzung zu Remnant produziert.

Wir wissen immerhin, dass die Texaner im Begriff sind, ihr nächstes Projekt in Angriff zu nehmen. Das Team sucht auf ihrer offiziellen Webseite nach "Combat-Designern", mit deren Hilfe sie ein Kampfsystem aufstellen wollen,das eines "erstklassigen AAA-Spiels" würdig sei. Dieses Projekt wird in der Unreal Engine 4 entwickelt, was im Übrigen auch für die beiden eingangs erwähnte Spiele gilt. Bleiben wir gespannt.