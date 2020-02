Darksburg will sich nächste Woche auf Early Access durchsetzen

Shiro Games kennen wir als Entwickler von Northgard, doch mit dem Titel ist das Studio schon seit 2017 beschäftigt. Nun haben die Franzosen angekündigt, dass ein weiteres Projekt unter ihren fähigen Händen entstanden ist: Darksburg. Das Dark-Fantasy-Actionspiel wird am 12. Februar auf Steam debütieren, das Projekt wird jedoch erst in die Early-Access-Phase starten. Bis zu vier Spieler werden in einer isometrischen Perspektive versuchen zu überleben, während sie "unversöhnlich Infizierte" bekämpfen, erklären die Schöpfer.

Ein Blick auf die Steam-Seite des Titels zeigt drei Modi, die zum Verkaufs-Frühstart verfügbar sind: PvE, PvP und Last Stand. Die PvP- und PvE-Modi erscheinen ziemlich selbsterklärend, Last Stand ist klassischstes Überleben gegen immer stärker werdende Wellen. Wir sehen auf Steam zudem einige der Gebiete, die wir in Darksburg erkunden werden, darunter den Hafen, einen Marktplatz und ein Ackerland, das als Faubourg bekannt ist.