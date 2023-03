Dark and Darker wird monetarisiert

Dark and Darker ist ein kommender PvPvE-Dungeon-Crawler, den viele Spieler im Auge behalten. Der jüngste Spieltest für das Spiel erwies sich als unglaublich beliebt und mit einem weiteren für nächsten Monat hat uns Dark and Darkers Entwickler Ironmace ein wenig mehr Informationen über das Spiel gegeben, um uns bis dahin zu überbrücken.

In einem kürzlich veröffentlichten Discord Q&A kam unter anderem eine Schlüsselfrage zur Monetarisierung auf, und obwohl Ironmace nicht offen über das Thema war, versprach das Team ein "Monetarisierungsmodell, das die Spieler verstehen können".

Es wird keine Pay-to-Win-Mechanik in Dark and Darker geben, aber das Team hat sich noch nicht entschieden, ob es ein Battle-Pass-Modell annehmen oder einfach einen Ingame-Shop besuchen wird, in dem Spieler Kosmetika kaufen können.

Wenn man bedenkt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, bis Dark and Darker seine richtige Veröffentlichung erhält, bleibt Ironmace genügend Zeit, um eine Strategie zu entwickeln, wie es das Spiel monetarisieren will. Solange es keine offensichtlichen Pay-to-Win-Optionen gibt, scheint es, dass die Spieler nicht zu hart auf Dark and Darker reagieren.

Bist du gespannt auf Dark and Darker?