Als ich anfing, Darfall zu testen, dachte ich sofort an Titel wie They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo und Spellforce 3. Das liegt an den Rollenspielelementen, dem Fokus auf die Rotation des Tages und der Herangehensweise an den Bau deiner Festung. Damit gehört es zu einer ziemlichen Nischengruppe von Titeln im Strategie-Genre. Sie müssen sowohl Echtzeitstrategie als auch Rollenspiel zu schätzen wissen, um die Arbeit von SquareNite zu schätzen.

In Darfall schlüpfen wir in die Rolle eines Helden, dessen Schicksal es ist, seine Welt vor der Zerstörung zu retten. Wir werden gebeten, den Kontinent Aganor zu erkunden und ihn mit Holz, Stein und Eisen zu verteidigen. Zu Beginn werden wir vor allem von den gefährlichen Tieren und Orks der Natur herausgefordert. Das ändert sich recht schnell und wir sind gezwungen, Horden von Skeletten und Dämonen zu überleben. In diesem Titel steuerst du einen mächtigen Charakter, den du während der Kampagnenmissionen aufrüsten und entwickeln kannst. Dein Fortschritt wird auch auf die nächste Mission übertragen. Auch wenn du als Zauberer startest, erhältst du mit der Zeit Zugang zu anderen Charakteren und mehr Gebäuden.

Dies ist eine kleinere Stadt. Wenn du lange genug spielst, können sie wachsen und gigantisch werden.

Leider ist die Geschichte nichts, was man an den Weihnachtsbaum hängen kann. Es schafft es, alle Klischees des Fantasy-Genres auf den Punkt zu bringen, bevor die Kampagne zur Hälfte vorbei ist. Die Entwickler geben zu, dass das die Idee ist, aber es funktioniert nicht sehr gut. Ich investiere mich nie genug in die Ereignisse oder interessiere mich dafür. Wir lernen die Charaktere nie wirklich in der Tiefe kennen und die Erfahrung ist nicht so interessant wie zum Beispiel in Warcraft III. Allerdings kann ich darüber hinwegsehen, dass es sich um einen Indie-Titel handelt, und trotz meiner Kritik habe ich Aspekte des Worldbuildings zu schätzen gewusst. Ich vermisse auch etwas mehr Durchschlagskraft in der Sprachausgabe. Das liegt daran, dass die Geschichte von einem Synchronsprecher erklärt wird, der während der Zwischensequenzen über Schwarz-Weiß-Standbilder spricht. Das könnte auch daran liegen, dass mich das Drehbuch nicht beeindruckt hat.

Wenn du alles auf einmal haben möchtest, kannst du den Überlebensmodus anstelle des storybasierten Spielmodus ausprobieren. Die Karte, auf der du die Missionen auswählst, ist bezaubernd anzusehen. Es ist eine Schande, dass nicht mehr vom Titel von diesem Design übernommen wird. In diesem Spielmodus reisen wir zu verschiedenen gefallenen Städten, die wir wieder aufbauen müssen. In jedem Level musst du eine bestimmte Anzahl von Nächten überleben. Die Möglichkeit, die Klasse deines Helden zu wählen und alles zu bauen, bedeutet, dass du dich wirklich in Strategien und taktische Entscheidungen vertiefen kannst. Dies macht sich vor allem tagsüber bemerkbar, wenn du Ressourcen sammeln und deinen Helden auf verschiedene Missionen schicken musst. Ein mächtiger Held mit vielen Fähigkeiten und Artefakten kann deine Basis beschützen oder Aspekte des Basenbaus verbessern. Nachts wird der Feind versuchen, deine Basis zu zerstören, was bedeutet, dass du dich voll und ganz auf das Überleben konzentrieren kannst.

Du erhöhst das Level deines Helden, indem du Ressourcen sammelst, Monster tötest und Quests abschließt. Die Punkte, mit denen du belohnt wirst, kannst du dann für die Verbesserung deines Charakters ausgeben.

Wenn deine Stadt wächst, gibt es viele Dinge, die du im Auge behalten musst. Ressourcen, einschließlich derer, die du auf den Körpern besiegter Feinde finden kannst, können zum Bau von Häusern und zur Rekrutierung von Truppen verwendet werden. Einige Gebäude können diese Rohstoffe dann veredeln und in andere umwandeln, was bedeutet, dass du noch fortschrittlichere Gebäude bauen kannst. In mancher Hinsicht ähnelt das Ressourcensystem Anno von Ubisoft. So musst du zum Beispiel Holz in Bretter oder Kohle verwandeln. Mir gefällt, dass man die Menge an Holz oder Stein, die verarbeitet werden soll, in die Warteschlange einreihen kann. Wie bei den meisten modernen Strategiespielen kannst du auch die Geschwindigkeit ändern. Das kann eine Hilfe sein, wenn es zu viele Dinge auf einmal zu tun gibt.

Ich denke, die Zusammenstellung von Funktionen wie das Verteidigen von Basen und das Suchen nach Artefakten mit dem Helden funktioniert gut. Obwohl ich mit der Grafik und dem Designstil nicht einverstanden bin, sind deine Truppen, Helden und Gebäude auf der Karte lesbar. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und leicht zu dekodieren. Das hilft, wenn du schnell viele Gebäude und Häuser platzieren musst, um mehr Soldaten zu bekommen. Sie können schnell sehen, wie viele der Ressourcen Sie haben und wie viel Sie benötigen. Die Kosten sind in diesem Spiel ziemlich hoch und es zwingt dich dazu, ständig zu entscheiden, ob du mehr ressourcenerhöhende Gebäude haben möchtest, dein Gebiet für Gebäude mit Lichtern erweitern oder in die Verteidigung investieren möchtest.

Ich mag den visuellen Stil der Karten.

Ich habe ziemlich früh festgestellt, dass der lustigste Aspekt einer Mission etwa in der Mitte liegt. Sobald du deine Basis errichtet, deinen Helden ein paar Mal aufgerüstet und dich in die Verteidigung eingearbeitet hast, macht alles Klick. Du expandierst, verteidigst und kommst in einen Rhythmus, der Spaß macht. Hier entscheidest du auch, welche Arten von fortgeschrittenen Truppenschichten du bauen möchtest oder nicht. Sie sind teuer und benötigen besondere Ressourcen durch die Veredelung von Holz oder Stein. In einigen Fällen musst du losziehen und Bosse in den Umgebungen besiegen, um an bestimmte seltene Ressourcen zu gelangen. Leider können Anfang und Ende manchmal etwas lang und repetitiv werden. Das liegt daran, dass du am Anfang meist dem gleichen Muster folgst und gegen Ende Zugriff auf alles hast.

Die Nächte sind wahrscheinlich mein Lieblingsteil, weil man so wenig von der Spielwelt sieht. Es zwingt dich, deine Festung zu schützen und Lichter in der Welt zu bauen. Jede Nacht bringt einen höheren Schwierigkeitsgrad mit sich. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es sowohl während der Missionen als auch draußen viel zu tun. Wenn Sie keine Abenteuer in der Kampagne oder im Überlebensmodus erleben möchten, können Sie mit einem leistungsstarken und einfach zu bedienenden Tool Ihre eigenen Spiellevel erstellen. Ich denke, das ist es, was dem Titel Langlebigkeit verleihen wird.

Die Klassen, die du im Überlebensmodus auswählen kannst, erhöhen die Spielbarkeit.

Optisch erinnert das Spiel an Diplomacy is Not an Option. Die kantige und einfache 3D-Grafik ist nicht sehr schön anzusehen. Wenn es um den Grafikstil geht, hätte ich mir etwas visuell Einladenderes gewünscht. In dieser Kategorie schneiden Age of Darkness: Final Stand oder They are Billions deutlich besser ab. Das ist ein Problem für mich, da ich ein kleines Problem mit blockigen und eckigen Grafikstilen habe. Ich denke, SquareNite hätte ein wenig gewonnen, wenn es einen einzigartigeren Grafikstil entwickelt hätte. In Bezug auf die Leistung funktioniert es gut mit seinem einfacheren visuellen Stil. Intensive Szenen können jedoch zu einem Rückgang der Bilder pro Sekunde führen. Ich habe auch festgestellt, dass wenn man in pechschwarzen Nächten viele Lichtquellen einsetzt, dies auch die Leistung bei längeren Missionen beeinträchtigen kann. Leider gibt es nur wenige Grafikeinstellungen, so dass Sie bei Leistungsproblemen nicht viele Ansätze haben, um die Grafik zu optimieren.

Klanglich gibt es nicht viel zu meckern. Der Titel schafft es, ein ordentliches Soundniveau für Waffen, Kollisionen und einen Soundtrack zu erreichen. Für einen Indie-Titel in diesem Genre klingt das ziemlich anständig. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Sprachausgabe der Kampagne etwas besser hätte klingen können. Ob das am Drehbuch oder an den Synchronsprechern liegt, ist schwer zu sagen. Aufgrund der Tatsache, dass sich das gesamte Genre mehr oder weniger auf die Präsentation von Zwischensequenzen mit Standbildern und Voiceover verlagert hat, müssen Sie den Spieler einfangen, wenn Sie etwas Unvergessliches schaffen möchten, das heraussticht. Diese Kampagne schafft das nicht. SquareNite hat mit diesem Titel jedoch ein Universum aufgebaut und hat alle Möglichkeiten, dieses in Erweiterungen oder mit möglichen Fortsetzungen weiterzuentwickeln.

Das Erstellen Ihrer eigenen Spiellevel ist mit diesem Tool ganz einfach. Die Einstellungen im Menü sind leider recht wenige. Du kannst dein Steuerungsschema jedoch nach Bedarf anpassen.

SquareNite bietet Ihnen ein kompetentes Echtzeit-Strategiespiel, das mit Rollenspielelementen in Darfall durchsetzt ist. Trotz eines etwas langweiligen Grafikstils und einer klischeehaften Story bin ich mit dem Gameplay zufrieden. Es bietet die richtige Menge an Tiefe für sein Genre und der Level-Editor hilft den Benutzern, neue und interessante Inhalte zu erstellen. Zwischen Titeln wie They are Billions, Warcraft 3, Diplomacy is Not an Option, Age of Darkness: Final Stand, Thronefall, Cataclismo und Spellforce 3 liegt Darkfall in der Mitte. Ich persönlich finde den Überlebensmodus das Spannendste an dem Spiel. Das liegt daran, dass die Herausforderung gut war und die Möglichkeit, alles zu bauen, zu einem interessanteren Erlebnis beiträgt. Wenn Sie neugierig geworden sind oder Ihnen einer der anderen genannten Titel gefällt, sollten Sie die Demoversion von Darfall ausprobieren.