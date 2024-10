Daniela Melchior von Road House und The Suicide Squad schließt sich dem Anaconda-Remake an

HQ

Wir können den Erfolg von Anaconda zum Teil auf die riesige Auswahl an einfach schrecklichen Budget-Riesenkreaturen-Funktionen zurückführen. Seien es lächerliche Streifen wie Crocodylus oder Land Shark oder noch teurere und im Allgemeinen qualitativ hochwertigere Angebote wie Rampage, The Meg oder Beast, es gibt keinen Mangel an Filmen, in denen Menschen von riesigen und oft verdrehten Versionen normaler Tiere gejagt werden.

Wir werden in Zukunft eine weitere Dosis davon bekommen, da Sony Pictures Pläne für ein Remake und die Produktion eines neuen Anaconda -Films hat. Wir wussten das schon eine ganze Weile, unter anderem, dass Jack Black und Paul Rudd die Hauptdarsteller sein werden, und jetzt haben wir zu diesen Comedy-Legenden einen aufstrebenden Stern.

Nach ihren Auftritten in The Suicide Squad, Fast X und Road House wird Daniela Melchior die Besetzung von Anaconda ergänzen. Es ist unklar, wann der Film gedreht werden soll und wer sonst noch in Betracht gezogen wird, um sich der Besetzung anzuschließen, aber Deadline bestätigt, dass die Autoren von The Unbearable Weight of Massive Talent, Tom Gornican und Kevin Etten, das Drehbuch geschrieben haben, wobei ersterer plant, auch Regie zu führen.

