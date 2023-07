Daniel Kaluuyas Barney-Film lehnt sich an die "Millennial-Angst" an

HQ

Während Mattel in erster Linie ein Hersteller von Kinderspielzeug ist, hat das Unternehmen in letzter Zeit die Kassenwelt im Sturm erobert. In ein paar Wochen wird Barbie debütieren und uns eine erwachsenere Version des Charakters geben, und dann können wir in Zukunft Projekte erwarten, die auf Hot Wheels, Uno und sogar jedermanns Lieblings-lila Dinosaurier, Barney, basieren. Mit letzterem im Hinterkopf wird der vorgeschlagene Film jedoch anscheinend ein reiferes Thema haben.

Wie Mattel-Manager Kevin McKeon in einem Interview mit New Yorker klarstellte, wird der Barney-Film, der von Daniel Kaluuya geleitet wird, als "surrealistisch" bezeichnet und mit der Arbeit von Charlie Kaufman und Spike Jonze verglichen.

Hinzu kam, dass McKeon erklärte: "Wir lehnen uns an die Angst der Millennials vor der Immobilie an, anstatt dies für Kinder zu verfeinern. Es ist wirklich ein Stück für Erwachsene. Nicht, dass es R-bewertet wäre, aber es wird sich auf einige der Irrungen und Wirrungen konzentrieren, die es mit sich bringt, dreißig Jahre alt zu sein und mit Barney aufzuwachsen – nur das Ausmaß der Ernüchterung innerhalb der Generation."

McKeon erklärte sogar, dass der Barney-Film ein "A24-Film" sein würde und dass das Team da sei, um "Kunst zu machen".

Wenn man bedenkt, wie viel Aufmerksamkeit Barbie zu erzeugen scheint, ist es kein Wunder, dass Mattel versucht, seine ikonischen Marken auf eine eigentümlichere Art und Weise zu nutzen, um das Filmpublikum anzusprechen.

Wirst du dir Daniel Kaluuyas Barney-Film ansehen?