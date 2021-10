Danganronpa-Serie treibt fünf Millionen Spieler in den Wahnsinn

Die vier Danganronpa-Spiele Trigger Happy Havoc (Teil 1), Goodbye Despair (Teil 2), Another Episode: Ultra Despair Girls (ein Spin-Off) und V3: Killing Harmony haben laut Spike Chunsoft zusammengerechnet mehr als fünf Millionen Kopien verkaufen können, seitdem die Visual-Novel-Reihe 2010 gestartet ist. Je eine Million Exemplare entfallen auf die ersten beiden Spiele, schreibt der Publisher in einem Artikel. Der PC ist mit über 3 Millionen Verkäufen die beliebteste Plattform und vor allem bei internationalen Fans sehr gefragt. Die Spiele bekommt ihr auf Playstation-Konsolen und mobilen Geräten, und darüber hinaus erscheinen am 3. Dezember Umsetzungen für die Nintendo Switch.

