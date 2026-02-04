Dänemark und Schweden sollen gemeinsam Luftverteidigungssysteme an die Ukraine liefern

HQ

Schweden und Dänemark haben sich darauf geeinigt, gemeinsam Luftverteidigungssysteme an die Ukraine zu beschaffen und zu liefern, in einem Geschäft im Wert von 2,6 Milliarden schwedischen Kronen (238 Millionen Euro), mit dem Ziel, Kiews Fähigkeit zur Abwehr anhaltender russischer Luftangriffe zu stärken. Laut Reuters wurde die Ankündigung am Dienstag von den Verteidigungsministern beider Länder während einer gemeinsamen Pressekonferenz in Schweden gemacht.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Schweden den Großteil des Pakets finanzieren und 2,1 Milliarden Kronen (192 Millionen Euro) für den Kauf von Tridon-Luftverteidigungssystemen von BAE Systems Bofors bereitstellen, während Dänemark rund 500 Millionen Kronen (46 Millionen Euro) beisteuert. Der schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson sagte, die Systeme könnten es der Ukraine ermöglichen, ein vollständiges Luftabwehrbataillon aufzubauen, falls sie dies beschloss.

Tridon-Luftabwehrsysteme // Shutterstock

Jonson betonte außerdem, dass das Abkommen auch über das Schlachtfeld hinaus Vorteile hätte und dazu beitragen würde, Schwedens inländische Verteidigungsproduktionskapazität zu steigern. Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen unterstrich die Botschaft eines langfristigen Engagements für die Sicherheit der Ukraine.

Sowohl Schweden als auch Dänemark gehören seit Beginn der umfassenden russischen Invasion zu den beständigsten Unterstützern der Ukraine und stellen militärische Ausrüstung, finanzielle Hilfe und humanitäre Hilfe bereit, während der Krieg in sein viertes Jahr geht...