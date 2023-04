Dancing Peacemaker Bobble Figur auf Kickstarter

Wenn es um schwarzen Humor und Superhelden geht, geht nichts über The Boys und Deadpool. Zumindest war das bis zum letzten Jahr so, als James Gunn den Antihelden Peacemaker (gespielt von John Cena) in seiner eigenen urkomischen TV-Serie entfesselte. Es stellte sich heraus, dass es ein echter Herausforderer für die ersten beiden Franchises war, der übertriebene Gewalt mit wildem Humor und großartigen Handlungssträngen mischte, was sowohl bei Kritikern als auch bei Zuschauern zu einem großen Erfolg führte.

Leider sieht es so aus, als müssten wir bis mindestens 2025 auf eine richtige Fortsetzung warten, aber zumindest haben wir ein Spin-off namens Waller, auf das wir uns freuen können, in dem Peacemaker zurückkehren wird. Aber wenn Sie wirklich etwas brauchen, um Ihren Peacemaker-Juckreiz zu lindern, hat Cryptozoic Entertainment etwas für Sie auf Lager.

Sie haben jetzt eine fast vollständig finanzierte Kickstarter-Kampagne für eine Dancing Peacemaker Bobble Figure gestartet, die auf John Cenas Tanzbewegungen im Vorspann des Glam-Rock-Hits "Do ya really want to taste it?" der norwegischen Band Wig Wam basiert. . Drei Editionen sind verfügbar, eine reguläre, eine mit viel Blut, die nur über Cryptozoic Entertainment erhältlich ist, und eine goldene, die komplett Kickstarter-exklusiv ist.

Gehen Sie auf diese Weise, um es zu überprüfen und vielleicht ein Versprechen abzugeben.