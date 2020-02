Daedalic verliert massiv an Wert

Die Bastei Lübbe AG, eines der größten Verlagshäuser Deutschlands, hat gestern Abend schlechte Nachrichten für Daedalic Entertainment ausgeschrieben. Dem Unternehmen gehört der Hamburger Entwickler zu 51 Prozent, dementsprechend sind sie für die etwa 80 Mitarbeiter mitverantwortlich. Per Pressemitteilung kündigte der Verleger an, dass Daedalics Geschäftsmodell aktuell weder tragfähig noch zukunftsfähig sei, weshalb die Firma dringend umstrukturiert und neu ausgerichtet werden müsse, so der Geschäftsführer der Bastei Lübbe AG, Carel Halff.

Aktuell untersucht das Unternehmen lediglich mögliche Optionen, um diese Ziele in naher Zukunft durchführen zu können, letztlich könnte dieser Schritt jedoch auch personelle Konsequenzen mit sich bringen. Der rechnerische Geschäftswert von Daedalic wurde um 12-14 Millionen Euro gemindert (wir kennen den aktuellen Geschäftswert der Hamburger Entwickler nicht), für 2020 prognostiziert Bastei Lübbe bei aktuellem Kurs einen erwarteten Verlust von 6 bis 10 Millionen Euro. Gründe für diese Entwicklungen seien laut dem Verlagshaus die schlechten Quartalsergebnisse Daedalics und das gefloppte A Year Of Rain, in das Daedalic zuletzt mächtig investiert hat.

Daedalic Entertainment trat 2019 als großer Publisher von externen Spielen auf, allerdings scheint sich das für die Hamburger nicht rentiert zu haben.

Quelle: Gamesmarkt, 4Investors.de.