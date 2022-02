Daedalic Entertainment gibt Selbstständigkeit auf, schließt sich Nacon Gaming an

HQ

Heute Abend haben wir erfahren, dass auch das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment aufgekauft wurde. Der französische Publisher Nacon hat eingewilligt, 100 Prozent des Aktienwertes der Firma zum Preis von maximal 53 Millionen Euro zu erwerben, um ihr eigenes Spiele-Portfolio für die Zukunft zu stärken. 32 Millionen Euro werden noch dieses Jahr zum erwarteten Vertragsabschluss in den Besitz von Daedalic übergehen. Der Rest steht in Aussicht, falls das Team bis 2026 vereinbarte Vertragsziele erreichen konnte.

Geschäftsführer Carsten Fichtelmann bleibt in seinem Amt und laut der offiziellen Pressemitteilung wird seine Firma in Zukunft „ein hohes Maß an Freiheit" bei ihrer täglichen Arbeit genießen. Nacon will die Hamburger vor allem strategisch unterstützen und beim Marketing aushelfen. Daedalic ist die 16. Organisation, die der französische Publisher in den letzten vier Jahren aufgekauft hat. Schon vor dem Kauf haben die beiden Organisationen zusammengearbeitet und konkret die Veröffentlichung des kommenden Stealth-Abenteuers Der Herr der Ringe: Gollum abgestimmt.

Daedalic Entertainment ist in Deutschland vor allem als Entwickler von bunten und kreativen Point-&-Click-Adventures (Deponia, The Whispered World) bekannt, doch diese Zeiten sind bekanntlich längst vorbei. Die Firma hat einige schwierige Jahre hinter sich, konnte als Publisher kleiner Indie-Spiele aber etwas aufatmen. Aktuell sind beim Hamburger Entwicklerstudio 87 Leute angestellt.