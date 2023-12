Cynthia: Hidden in the Moonshadow erscheint im Januar für Switch und Xbox

Cynthia: Hidden in the Moonshadow wurde im April dieses Jahres mit leichter Verzögerung für den PC veröffentlicht und erhielt sowohl von den Medien als auch von den Spielern gute Kritik. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Abenteuer von mehr Spielern genossen wird, da es am 10. Januar für Switch und Xbox erscheint.

Das Abenteuer folgt der Mondschattenjägerin namens Cynthia Stranborg, die versucht, herauszufinden, was in ihrem Heimatdorf passiert ist, und auch Menschen zu retten. Das Abenteuer bietet eine Menge Freiheiten, und du kannst neue Fähigkeiten erlernen und deine Waffen verbessern, während du Rätsel löst und die Geschichte aufdeckst. Das Gameplay basiert hauptsächlich auf Stealth, aber es wird auch Kämpfe für Leute geben, die dies bevorzugen.