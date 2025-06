Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Nintendo Switch 2)

HQ

Mein Interesse an Cyberpunk 2077: Ultimate Edition war wirklich ziemlich lauwarm. Ich fühlte mich eine ganze Weile fertig mit Vs Abenteuern und die Idee einer verkleinerten Version gefiel mir überhaupt nicht. Doch dann kamen die ersten Berichte, dass das Spiel tatsächlich richtig gut werden würde, und sogar besser lief als mit einem Steam Deck.

Und... Plötzlich bekam ich den Drang, als Corpo zu spielen, wofür ich eigentlich noch keine Zeit hatte. Jetzt bin ich voll und ganz auf Cyberpunk 2077 für Switch 2 und habe sowohl das Hauptabenteuer als auch die Phantom Liberty-Erweiterung ausprobiert. Wie hält es also da?

Es gibt nichts, was aus technischer Sicht mit Cyberpunk 2077 zu Switch 2 passt.

Cyberpunk 2077 hatte, wie ihr wisst, eine absolut schreckliche Premiere, vielleicht die schlechteste aller Zeiten, und hat auf PlayStation 4 und Xbox One schrecklich abgeschnitten. Sony hat sogar den Verkauf des Spiels eingestellt. Dann machte sich CD Projekt Red daran, das Schiff wieder in Ordnung zu bringen, was ihnen nach Jahren harter Arbeit gelang, und eine wirklich schöne Version wurde für PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht.

Wo landet also Cyberpunk 2077: Ultimate Edition? Das wird der Schwerpunkt dieser Rezension sein, und wenn Sie mehr über das Spiel selbst erfahren möchten, sollten Sie unseren Testbericht über den Basistitel und die Erweiterung lesen. Aber bevor wir uns mit den technischen Dingen befassen, gibt es einige einzigartige Merkmale zu beachten. Dazu gehören vor allem neue Spielmöglichkeiten. Eine davon ist das Kreiselzielen, das mit Bewegungsmustern kombiniert werden kann, für diejenigen, die das gesamte Abenteuer auf diese Weise spielen möchten. Bei letzterem befestigt man alles mit Bewegungen, was sich für mich in den meisten Fällen mühsamer anfühlt, als nur einen Knopf zu drücken.

Das Abenteuer läuft größtenteils flüssig, aber die Bildrate kann stottern, wenn etwas passiert.

Es kommt auch mit einer Maussteuerung, die einige erfahrene PC-Spieler sicherlich zu schätzen wissen werden. Die Joy-Con 2 funktioniert natürlich hervorragend als Maus, aber ich stelle fest, dass das Design für langfristiges Spielen schlechter ist als bei einer "echten" Maus, daher denke ich, dass die Ergonomie ein wenig leidet. Hinzu kommt, dass das Spiel mit 30-40 Bildern pro Sekunde läuft (in der Theorie, aber in der Praxis niedriger) und Mauszeiger mit einem so geringen Bildupdate funktionieren nicht sehr gut. Es gibt also Optionen, aber abgesehen von dem Gyroskop zum Schießen denke ich, dass die traditionelleren Spielweisen für die meisten Leute dominieren werden - obwohl das auch nicht perfekt ist, da ich die Abzugstasten wirklich vermisse, die zum Gefühl beitragen, einen Abzug zu verwenden.

Es ist immer noch ein Vergnügen, durch Night City zu gleiten, besonders nachts, wenn die Neonlichter angehen und den futuristischen Charme erzeugen, der für viele das Markenzeichen dieser Art von Scifi ist. Verglichen mit dem, wie das Spiel auf PlayStation 4 und Xbox One ist, fühlt es sich wie ein Schritt in die richtige Richtung an, und ich spreche nicht von dem bedauerlichen Zustand, in dem sie veröffentlicht wurden. Es ist einfach ein wirklich gut aussehendes Spiel, das sich technisch so beeindruckend anfühlt wie nur wenige andere Switch 2-Titel. Es läuft mit 30 oder 40 Bildern pro Sekunde, je nach Grafikauswahl, aber leider ist es nicht ganz flüssig. Mit VRR-Unterstützung finde ich auch, dass es auf einem Portable fast surrealistisch schön aussieht, und ich konnte nicht anders, als meine Umgebung während des Testzeitraums zu terrorisieren und das grafiklastige Spektakel prompt zeigen zu wollen.

Es ist eine trostlosere Nachtstadt, die uns entgegenkommt.

Allerdings ist eine leicht verlassene Stadt das deutlichste Zeichen dafür, dass die Switch 2 nicht so leistungsstark ist wie die Top-Konsolen von Microsoft und Sony. Es gibt einfach nicht so viel Trubel, weder auf der Straße noch im Verkehr. Wenn man es mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X vergleichen möchte, wird es natürlich nicht so beeindruckend sein, aber es sind immer noch unterschiedliche Formate mit unterschiedlichen Stärken und so verzerrt wie der Vergleich eines klassenschlechtesten PCs mit einer PlayStation 5 aus dem Jahr 2020.

Ansonsten ist das Abenteuer das gleiche wie zu Beginn, es dreht sich um V, dem ein experimenteller Chip in seinen Kopf implantiert wird. Das einzige Problem ist, dass ein Verrückter namens Johnny Silverhand (Keanu Reeves) anfängt, deinen Geist zu übernehmen und deinen Körper dem Risiko aussetzt, jemand anderem zu gehören. Diese Reise ist immer noch kraftvoll und es lohnt sich auf jeden Fall, sie durchzuspielen. Ebenfalls enthalten ist die Erweiterung Phantom Liberty, die mit Idris Elba gut 20 Stunden zusätzliches Cyber-Abenteuer bietet. Die Erzählung der Erweiterung ist sogar besser als im Hauptspiel, mit mehr nervenaufreibendem Nervenkitzel, wenn du in ein Gewirr aus Spionen, Verschwörungen und Täuschungen mit hohen Einsätzen geworfen wirst.

Ist es so gut wie PlayStation 5 oder Xbox Series X? Nein, ist es nicht. Aber das heißt nicht, dass es nicht beeindruckt. Ganz im Gegenteil.

Wenn Sie Cyberpunk 2077 noch nicht gespielt haben und neugierig auf das Spiel sind, ist dies eine Version, mit der Sie Spaß haben und von der Sie beeindruckt sein werden. Wenn Sie es schon einmal gespielt haben und es unbedingt noch einmal durchspielen möchten, würde ich sagen, dass der Unterhaltungswert je nach Ihrer Toleranz für Grafik-Downgrades variieren wird. Es sieht sicherlich nicht so aus wie auf einem top abgestimmten PC, aber es gibt nichts Auffälligeres an Switch 2, und CD Projekt Red hat beeindruckende Arbeit geleistet, um alles zusammenzubringen. Diesen Sommer freue ich mich darauf, mein Abenteuer als Corpo am Strand liegend zu beenden.