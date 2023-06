Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wird keine neuen Romantikoptionen enthalten

HQ

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty wird keine neuen Romantikoptionen ins Spiel bringen, aber wir werden einige zusätzliche Inhalte für Charaktere erhalten, die bereits im Hauptspiel romantisiert werden können.

Es wird erwartet, dass Judy, Panam, Kerry und River alle irgendeine Form von zusätzlichen Inhalten erhalten, aber wir müssen abwarten, um Einzelheiten dazu zu erfahren. Es scheint, dass Vs Aufmerksamkeit ausschließlich auf Dogtown und die Hauptquest nach Phantom Liberty gerichtet ist.

In Anbetracht des Story-Inhalts, der für Cyberpunk 2077: Phantom Liberty geplant ist, haben wir nichts dagegen, dass die Romantik dieses Mal in den Hintergrund tritt. Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, mit der Quest-Designerin Despoina Anetaki zu sprechen, wenn ihr also nach weiteren Details sucht, schaut sie euch im Video unten an:

Freuen Sie sich auf die Erweiterung?

