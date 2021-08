Cyberpunk 2077 lässt euch in v1.3 endlich Fähigkeitspunkte zurücksetzen

HQ

CD Projekt Red bereitet ein neues Update mit drei kleinen Änderungen für Cyberpunk 2077 vor, die direkt sehr viel Sinn ergeben. Morgen Abend um 18:00 Uhr wollen die Entwickler weitere Themen in einem Livestream besprechen. Worum es dabei geht, ist unbekannt.

In einem Artikel schreibt der Entwickler, dass Spielversion 1.3 unter anderem die GPS-Navigation erleichtert. Sobald ihr in oder auf ein Fahrzeug steigt, vergrößert sich der Kartenausschnitt und ihr erhaltet mehr Übersicht. Die Entwickler haben selbst bemerkt, wie nervig es ist, mit hohen Geschwindigkeiten durch Night City zu fahren und abrupt abbremsen zu müssen, weil man die Abbiegung auf der Minikarte nicht rechtzeitig gesehen hat.

Eine weitere Funktion, die Fans seit langer Zeit fordern, ist das Zurücksetzen von Skillpunkten. Cyberpunk 2077 wird euch eure Skills mit v1.3 zurücksetzen lassen, damit ihr mit verschiedenen Spielweisen experimentieren könnt. Ihr zahlt für den Vorgang nur ein bisschen Geld, müsst aber natürlich beachten, dass es nach wie vor Beschränkungen beim Verteilen von Fertigkeitspunkten gibt. Seid ihr in einer bestimmten Region nicht erfahren genug, müsst ihr diese zuvor erst einmal ausbauen.

Außerdem wurde eine Szene angepasst, die im Verlauf der Haupthandlung spielt. In einem bestimmten Etablissement kam es bislang zu einem Fehler, denn die Dame an der Rezeption hat mit euch gesprochen, bevor die passende Animation ausgelöst wurde (die ihren Worten Kontext verleiht). Das ist jetzt kein Problem mehr - war es für viele aber sicher vorher schon nicht. Wann diese Änderungen in Cyberpunk 2077 verfügbar sind, ist aktuell nicht bekannt.