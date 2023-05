Cyberpunk 2077 im Museum des Scheiterns entdeckt

HQ

Cyberpunk 2077 mag jetzt von Millionen von Spielern genossen werden, aber damals, als das Spiel zum ersten Mal veröffentlicht wurde, war es sicherlich kein sofortiger Erfolg. Während einige (einschließlich mir) es geschafft haben, das Spiel bei der Veröffentlichung mit wenig bis gar keinen Problemen zu spielen, gab es in der futuristischen offenen Welt von CD Projekt Red viele Fehler.

Der Start wird weithin als einer der größten Misserfolge der letzten Zeit angesehen, und so wurde er natürlich im Museum of Failure in Brooklyn, New York, erwähnt.

Selbst wenn es im Museum referenziert wird, ist es jetzt schwer, Cyberpunk 2077 als Misserfolg zu betrachten. Dank regelmäßiger Updates, die die Leistung verbessern und Fehler beheben, sowie des beliebten Anime-Spin-offs erlebt Cyberpunk 2077 eine Renaissance, und das seit 2022, wobei die Fans mehr denn je für seine Erweiterung Phantom Liberty gehypt werden.