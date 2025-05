Cyberpunk 2077 Fortsetzung geht über Night City hinaus

HQ

Es scheint, dass das nächste Spiel im Cyberpunk 2077 -Universum Night City hinter sich lassen wird und uns eine brandneue Stadt besuchen lässt, genauer gesagt etwas Chicago-ähnliches. Dies wurde von seinem Schöpfer Mike Pondsmith während des jüngsten Digital Dragons -Events in Krakau enthüllt, wo er sagte, dass Project Orion in einer völlig neuen Stadt stattfinden wird.

Pondsmith scheint anzudeuten, dass Night City zugänglich bleiben wird, während er diesen zusätzlichen Ort auch als einen Ort beschreibt, an dem wirklich alles schief gelaufen ist. Für diejenigen, die zu Cyberpunk 2077 und seiner Erweiterung zurückkehren, gibt es tatsächlich eine Menge Werbung, die eine andere Stadt erwähnt und wie es Pläne für eine zukünftige Zugverbindung gibt.

Pondsmith erklärt ausführlich: "Ich habe viel Zeit damit verbracht, mit einem der Leute aus der Umgebung zu sprechen, und er hat mir erklärt, wie der neue Ort in Orion ist, denn es gibt eine andere Stadt, die wir besuchen – ich verrate Ihnen nicht mehr als das, aber es gibt eine andere Stadt, die wir besuchen. Und Night City ist immer noch da. Aber ich erinnere mich, dass ich es mir ansah und dachte: Ja, ich verstehe das Gefühl, das du anstrebst, und das funktioniert wirklich. Und es fühlt sich nicht wie Blade Runner an, es fühlt sich eher an, als wäre Chicago schief gelaufen. Ich sagte: 'Ja, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert."

Project Orion wird teilweise vom neuen Studio von CD Projekt RED in Boston entwickelt und wird Unreal Engine 5 verwenden, um eine extrem detaillierte Spielwelt zu schaffen. Allein der Gedanke daran lässt uns vor Freude schwindelig werden, aber das Spiel befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wird noch viele Jahre entfernt sein.

Was erhoffst du dir für die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 ?