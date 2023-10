Cyberpunk 2077 feiert Lob für Phantom Liberty

HQ

Vor drei Jahren, als Cyberpunk 2077 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, gab es nicht viel zu feiern, was die Kritik anging. Sogar diejenigen, die es genossen haben, haben darauf geachtet, die Menge an Bugs und das unausgegorene Gefühl von Night City zu erwähnen.

Jetzt hat sich Cyberpunk 2077 in den Augen vieler reformiert, wie die hervorragenden Kritiken für seine Erweiterung Phantom Liberty zeigen. Im Trailer zu den Auszeichnungen, die ihr euch unten ansehen könnt, zeigt CD Projekt Red, wie weit das Spiel gekommen ist.

Mit großen Änderungen an der Polizei, den Fähigkeiten, der Grafik und mehr fühlt sich Cyberpunk 2077 jetzt so an, als wäre es das, was der Entwickler für 2020 geplant hatte. Wenn du dich noch nicht nach Night City gewagt hast, lies hier unsere Rezension zu Phantom Liberty.