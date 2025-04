Cyberpunk 2077 erscheint für Nintendo Switch 2

HQ

Es gab zwar keine Hoffnung, dass es auf die Nintendo Switch kommt, aber Cyberpunk 2077 wird in naher Zukunft auf einer Nintendo-Konsole verfügbar sein. Auf der Nintendo Switch 2 Direct wurde heute bekannt gegeben, dass das dystopische RPG von CD Projekt Red für die Konsole erscheinen wird.

Cyberpunk 2077 erscheint am Veröffentlichungstag der Nintendo Switch 2, also am 5. Juni 2025. Es wird mit allen Verbesserungen kommen, die bisher am Spiel vorgenommen wurden, und Sie werden die Phantom Liberty-Erweiterung auch auf der Switch 2 genießen können.