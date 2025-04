Cyberpunk 2077 Die Ultimate Edition auf Switch 2 wird eine Cross-Progression haben, Sie können Ihre alten Speicherdaten behalten

HQ

Cyberpunk 2077: Die Ultimate Edition wurde als Launch-Spiel für Nintendo Switch 2 angekündigt, das am 5. Juni erscheint. Das gefeierte RPG, das erstmals im Jahr 2020 auf den Markt kam, wird mit einem Paket konkurrieren, das das Basisspiel und die Erweiterung Phantom Liberty enthält, und es wird die Funktionen der Switch 2 nutzen, wie z. B. die Bewegungssteuerung, das Gyroskop-Moude und sogar die Maussteuerung, was es laut Game Director Adam Badowski "zur cyberpunkigsten Art zu spielen Cyberpunk 2077 macht.

Aber viele Spieler haben es vielleicht schon auf PlayStation, Xbox oder PC gespielt. Wenn das der Fall ist und du möchtest, dass die Switch 2-Version es auch unterwegs hat, hat Leszek Krupiński, der bei CD Projekt RED arbeitet, bestätigt, dass das Spiel Cross Progression unterstützen wird. Wenn du also auf einer anderen Plattform angefangen hast, kannst du dich anmelden und auf Switch 2 mit den gleichen gespeicherten Daten spielen.

Natürlich wird die Switch 2-Version immer noch die "schlechteste" Version sein, was Leistung und Grafik angeht, mit einer Leistungsbegrenzung von 40 fps. Es wird jedoch immer noch unglaublich sein, ein so großes Spiel (und den DLC) überall zu haben, und das alles auf weniger als 64 GB: Es wird in der Spielkarte enthalten sein (obwohl möglicherweise Sprachpakete heruntergeladen werden müssen).