Cyberpunk 2077 brauchte laut den Entwicklern keinen längeren Prolog

Igor Sarzynski, der derzeit die Entwicklung des kommenden Cyberpunk 2 leitet, hat sich bei BlueSky zu einer der häufigsten Fragen geäußert, die normalerweise auftaucht. Nämlich, ob Cyberpunk 2077 ein besseres Spiel mit einem ausgearbeiteteren und umfangreicheren Prolog gewesen wäre. Kurz gesagt, wenn die Spieler vor seinem unglücklichen Tod mehr Zeit mit Jackie Welles hätten verbringen können.

Sarzynskis Antwort? Ein klares Nein. Er vergleicht es damit, noch mehr Zeit mit Luke als Bauer auf Tatooine zu verbringen, bevor er sich unter die Sterne aufbricht und die Geschichte wirklich beginnt.

"Das ist, als würde man sagen, wir sollten mehr Zeit auf Tatooine mit dem Bauer Luke verbringen, bevor er sich in all das Jedi-Kram einmischt."

"Reicht die Zeit, um eine Bindung zu Jackie aufzubauen? Für manche ist es das, für andere nicht. Alles in allem denke ich, dass wir ein gutes Gleichgewicht gefunden haben."

Viele, mich eingeschlossen, hätten sich mehr Stunden Prolog gewünscht, um die emotionalen Bindungen zu Jackie vor der dramatischen Wendung der Ereignisse im Zusammenhang mit dem Putsch gegen Arasaka zu stärken. Laut Sarzynski war es jedoch nie die Absicht der Entwickler, diesen Teil in die Länge zu ziehen. Er behauptet, dass das Ziel des ersten Akts – die Welt einzuführen – so wie es ist, perfekt ist.

Außerdem weist Sarzynski darauf hin, dass die Montage nach dem ersten Treffen von Jackie und V kein herausgeschnittenes Material ist, wie die Spieler vermutet haben, sondern etwas, das das Team von Anfang an geplant hat.