Cursed Legacy erweitert Dead by Daylight im Dezember

Behaviour Interactive hat in der vergangenen Woche damit begonnen, das nächste Kapitel für ihr kooperatives/wettbewerbsorientiertes Action-Horrorspiel Dead by Daylight anzudeuten. Gestern Abend haben sie uns endlich die nächste Erweiterung namens "Cursed Legacy" offiziell vorgestellt. Dieses neue Kapitel befasst sich mit der Yamaoka-Familie, die den In-Game-Killer namens "The Spirit" hervorgebracht hat. Der neueste Jäger des Spiels ist der Vater Kazan Yamaoka - der Mörder von Rin Yamaoka aus dem DLC "Shattered Bloodline".

Kazan wird von Behaviour als "The Oni" bezeichnet und es gibt eine neue Überlebende in Form von Kimura Yui. Cursed Legacy wird ihr einen exklusiven Skin zur Verfügung stellen und die Karte "Sanctum of Wrath" hinzufügen, die optisch an das Design von "Shattered Bloodline" erinnert (ein Trailer gibt euch hoffentlich einen besseren Eindruck). Das neue Kapitel wird am 3. Dezember für PC und Konsolen veröffentlicht und es wird den gewohnten Preis kosten (ca. 7/8 Euro).